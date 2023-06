Era scomparso ieri da Terlizzi, trovato morto militare

Questa mattina, in agro di Bitonto – contrada Torre di Regna, militari della Compagnia Carabinieri di Modugno, sono intervenuti a seguito della segnalazione del ritrovamento di un uomo deceduto, Gaetano Guastamacchia. La vittima, 56enne, originario di Terlizzi, militare dell’Esercito Italiano in servizio ad Altamura, per cause da accertare, verosimilmente nel pomeriggio precedente, è rimasto incastrato mentre era a lavoro con il proprio trattore all’interno di un suo appezzamento di terreno. Sono in corso le attività necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa figlia Giovanna che tramite un post Facebook ne aveva denunciato la scomparsa: “Mio padre ieri mattina si è recato in campagna per lavorare e non ha fatto più ritorno ha scritto la donna. – Presumiamo sia stato derubato e che potrebbe essere ferito perché altrimenti sarebbe tornato a piedi. L’appello che faccio è che chiunque abbia una campagna/fondo possa farci la cortesia di perlustrare la sua zona e quelle limitrofe, in particolar modo Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Murgia ma non escluderei nulla. Purtroppo gestisce diversi fondi quindi ci risulta tutt’ora difficile capire dove possa essere, nonostante le perlustrazioni svolte da noi, i carabinieri e la guardia campestre. Se chiunque dovesse trovare lui o il suo trattore, può contattare i carabinieri o la guardia campestre. Spero nella collaborazione di tutti soprattutto di chi spenderà anche solo 5 minuti del suo tempo per farsi un giro tra le campagne. Mio padre ha passato la notte fuori, chissà dove e chissà in che stato quindi siamo molto in pena”.