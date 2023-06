Scontro frontale nel Brindisino, muore un bambino di 8 anni

Un uomo è morto ed un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino, tra Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni. Secondo una prima ricostruzione, c’è stato uno scontro frontale lungo un rettilineo. Il bambino, estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, viaggiava con la vittima. Non sarebbero gravi le condizioni dell’altro automobilista coinvolto nell’incidente. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale.