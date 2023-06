Bari, allo stadio recinzioni divelte per accedere

Allo stadio San Nicola sono iniziate le lunghe code per accedere in vista della partita di questa sera contro il Cagliari. Ci segnalano momenti di tensione lato curva nord dove ci sono state persone che hanno divelto delle recinzioni, (porta 6) forse per accedere senza biglietto. Problemi anche al cancello numero 5. Tantissime le proteste di chi è in coda dalle 16. (Con la collaborazione di Nicola Lucarelli)