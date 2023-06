Bari invasa dai tifosi: attesa per la finale contro il Cagliari

Fermento in città per la finale di questa sera contro il Cagliari. La città è invasa dai tifosi provenienti anche dalla provincia. Il Comune ha predisposto un piano straordinario che prevede la presenza di 150 vigili della polizia locale a presidio della zona dello stadio e successivamente (in caso di vittoria e di eventuali festeggiamenti) del centro cittadino.

L’Amtab ha messo a disposizione due bus che faranno collegamento no stop da piazza Moro fino allo stadio, a supporto delle linee ordinarie. In particolare le navette non effettueranno nessuna fermata intermedia: a partire dalle 14 e sino al termine delle esigenze partiranno da piazza Moro e percorreranno via Crisanzio, via Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Cotugno, via Bellomo, SS. 271, uscita stadio S. Nicola, ingresso stadio. Il ritorno è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento. I bus termineranno la loro corsa sempre in piazza Moro. “Per usufruire del servizio – spiegano dall’Amtab – i passeggeri devono munirsi di regolare titolo di viaggio”.

L’Amtab si occuperà anche del servizio sosta nei parcheggi del San Nicola , dalle 12 alle 22. Lasciare l’auto costerà 3 euro, 12 euro per i bus.

L’invito dell’amministrazione è a condividere le auto per ridurre il flusso di auto in zona stadio.Stasera apertura porte stadio alle 17.30.