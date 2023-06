Cucina, ricco di vitamine e antinfiammatorio: in tavola il basilico

Ricco di vitamine e alleato dell’organismo. Oggi in tavola portiamo il basilico, una pianta dal profumo irresistibile capace di apportare molteplici benefici a corpo e mente. Originario dell’India, il basilico è stato diffuso in tutto il mondo grazie alle sue qualità culinarie e alle sue proprietà medicinali.

Con le sue foglie verdi e lucenti, questa pianta appartiene alla famiglia delle Labiaceae ed è spesso utilizzata come ingrediente chiave nella cucina mediterranea. Oltre al suo ruolo nella gastronomia, il basilico offre numerosi vantaggi per la salute. È una ricca fonte di vitamine, in particolare di vitamina K, vitamina A e vitamina C. La vitamina K, in particolare, è essenziale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa, mentre la vitamina A supporta la vista e favorisce la crescita delle cellule. La vitamina C, invece, è un potente antiossidante che rinforza il sistema immunitario e contrasta l’azione dei radicali liberi nel nostro corpo.

Ma non è finita qui. Il basilico contiene infatti anche importanti minerali, tra questi il ferro, il calcio e il magnesio. Il connubio di questi elementi contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso e alla salute delle ossa. Inoltre, il basilico è ricco di sostanze fitochimiche, come i flavonoidi, che hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti e, grazie alla sua composizione nutrizionale, può avere effetti positivi su diverse condizioni di salute. Spiccano, tra le altre, le proprietà antinfiammatorie legate al basilico capaci di alleviare il dolore associato a malattie come l’artrite reumatoide. Inoltre, la presenza di antiossidanti, può contribuire alla prevenzione di malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di cancro.

Valore aggiunto, relativo al basilico, è il fatto che quest’ultimo può essere utilizzato in molti modi in cucina. Le sue foglie possono essere aggiunte alle insalate o utilizzate per preparare deliziosi pesti da condire sulla pasta. Inoltre, è possibile preparare tisane o infusi di basilico per godere dei suoi benefici anche sotto forma di bevanda. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata al basilico



Taglia i pomodori e la mozzarella a fette dello stesso spessore. Prendi un piatto da portata e alterna uno strato di fette di pomodoro con uno strato di fette di mozzarella. Prendi le foglie di basilico fresco e distribuiscile uniformemente sullo strato di mozzarella e pomodori. Condisci l’insalata caprese con sale e pepe a piacere. Versa un filo di olio extravergine di oliva sopra gli ingredienti. Lascia riposare l’insalata per qualche minuto, in modo che i sapori si mescolino. Servi l’insalata caprese al basilico come antipasto o come contorno fresco e gustoso.

Spaghetti al forno con crema di basilico



In primis, cuoci, a parte, gli spaghetti. Poi, per la crema di basilico: inizia tostando circa 50 grami di mandorle in una padella antiaderente, facendole dorare leggermente. Lasciale raffreddare. Nel frattempo, lava le foglie di basilico e tamponale con cura per asciugarle. Metti le foglie di basilico, le mandorle tostate, l’aglio sbucciato e del formaggio grattugiato nel mixer da cucina. Aziona l’apparecchio a bassa velocità, versando un filo di olio extravergine di oliva e della Philadelphia alle erbe, fino a ottenere una consistenza cremosa. Infine, riponi gli spaghetti in una teglia, mescolando la crema di basilico e aggiungendo dei pomodori secchi sminuzzati, della scamorza affumicata e, in superficie, del pangrattato e un filo d’olio. Fai cuocere in forno a 180 gradi per almeno una ventina di minuti.

Foto Pixabay