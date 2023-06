I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Bus partito da Lecce finisce in una scarpata, baby gang in azione a Bari, la febbre da finale per la promozione in serie A a Bari, la tragedia a Terlizzi dove un militare è stato trovato morto: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 4 giugno, Bus finisce in una scarpata: era partito da Lecce

Lunedì 5 giugno. Baby gang in azione a Bari

Martedì 6 giugno. Play off Bari, i bambini delle scuole calcio “restano a casa”

Mercoledì 7 giugno. Ricerca casa a Bari, i giovani puntano su San Pasquale

Giovedì 8 giugno. Prima gara di andata per la finale per la serie A, pareggio Cagliari-Bari

Venerdì 9 giugno. “Bella ma senza servizi”, le recensioni dei turisti su Bari

Sabato 10 giugno. Tragedia a Terlizzi