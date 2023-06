Bari, dal teqball alle pedaliere: i giardini si aprono allo sport

Pedaliere davanti alle panchine per allenamenti “da seduti”, tavolo da scacchi e da teqball, ma non solo. È così che il Comune si prepara a spendere i cinque milioni di euro a disposizione per la realizzazione dei nuovi playground e spazi liberi dedicati allo sport nelle aree pubbliche del capoluogo pugliese. Obiettivo: sensibilizzare i giovani allo sport e contribuire a creare spazi di aggregazione e socializzazione che educhino ad uno stile di vita sano.

Lo ha confermato l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, evidenziando che, nella nuova progettazione, si è deciso di investire maggiormente sugli spazi pubblici del territorio puntando su quelli che possono essere valorizzati maggiormente per renderli attrattivi proprio grazie al posizionamento di attrezzi ginnici o destinati allo sport. Una scia che ha preso il via sin dagli albori di questa amministrazione, in città infatti è pieno di esempi concreti in tal senso. Basti pensare alle nuove strutture ginniche presenti sul lungomare, nelle vicinanze della spiaggia di Pane e Pomodoro, ma anche alle progettazioni future, come ad esempio quelle sulla costa in zona Nord. È il caso dell’ex Mitiladriatica, sul lungomare di Santo Spirito, il cui progetto futuro prevede la realizzazione di un’area dedicata allo sport.

Il futuro però riguarderà anche altri spazi. Ad esempio, il parco degli Aquiloni in via Devitofrancesco diventerà polo attrattivo per gli appassionati di scacchi grazie all’installazione di numerosi tavoli dedicati anche alla dama. Nel parco Princigalli a Mungivacca invece, saranno installati attrezzi per il corpo libero o attrezzi ginnici, ma non solo. È prevista anche l’installazione di tavoli da ping pong. Anche nella pineta di San Francesco è previsto l’incremento degli attrezzi a disposizione, l’obiettivo però, in questo caso, è quello di puntare ad avvicinare gli sportivi a livello agonistico. Lo ha sottolineato sempre l’assessore Petruzzelli che ha affermato che, oltre agli attrezzi già esistenti, saranno installati altri attrezzi di tipo “calisthenics” a corpo libero, esattamente come quelli posizionati a Pane e pomodoro e a largo Due Giugno.

Anche Carbonara, in via Livatino, è nel mirino del Comune: in quell’area c’è infatti una zona comunale in cui l’amministrazione vorrebbe far realizzare un playground con un campo da calcio e basket. Inoltre, a Loseto, è prevista l’aggiunta di tavoli da ping pong e scacchi, mentre al Giovanni Paolo II del San Paolo saranno incrementati gli attrezzi ginnici e saranno inoltre posizionati nuovi tavoli da ping pong con l’obiettivo di “aumentarne l’attrattività”. Novità assoluta, oltre all’idea delle pedaliere da posizionare davanti alle panchine, è il teqball, uno sport con la palla da calcio che si lancia però su un tavolo curvo. Quest’ultimo sarà sperimentato nei contesti pubblici, preferendo le zone vicine al mare. Insomma, la città cambia volto e punta, sempre più, al contrasto di stili di vita poco sani. I fondi dovranno essere spesi nell’arco di tre anni, adesso però le proposte dovranno prima attendere l’approvazione del competente ufficio impianti sportivi del Coni. I primi interventi arriveranno per l’autunno.