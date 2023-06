Bari, parcheggio selvaggio sul lungomare: “Troppi locali”

Continua a montare la protesta dei residenti del quartiere murattiano sul traffico delle strade del centro cittadino e sulla conseguente circolazione delle autovetture quotidianamente in tilt. Questa volta lo fanno pubblicando una foto che mostra chiaramente la situazione di disagio in cui sono costretti a vivere.

“Una tra le tantissime segnalazioni del parcheggio selvaggio che al calar delle tenebre affetta l’Umbertino – scrive Mauro Gargano, amministratore del gruppo Comitato di salvaguardia della zona umbertina – Ore 23,15 lungomare dinanzi al Giardino Colonna (largo Adua). Numerose auto – continua – lasciate in una lunga e continua doppia fila, ostruendo quasi interamente la semi carreggiata di marcia. È evidente la situazione di grave pericolo per la circolazione”.

Secondo Gargano questi disagi sono una “ulteriore conseguenza della esponenziale concentrazione di locali in un ambito estremamente ristretto che costringe i giovani di altri contesti territoriali a vere e proprie ‘migrazioni notturne’. Naturalmente della Polizia Locale, così solerte a sanzionare nelle ore diurne per divieto di sosta i concittadini (in maggior parte residenti a cui continuamente vengono sottratti i già miseri posti auto), non si segnala la presenza. Sia mai si arrechi disturbo alla Disneyland del ‘nuovo ordine’ locale. Siamo a Bari, altro che Marchese del Grillo”.

(Foto Comitato salvaguardia zona umbertina)