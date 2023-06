Bari, siringhe a Pane e pomodoro: “Nessuno le rimuove”

Una siringa è stata trovata a Pane e pomodoro, sulla spiaggia. “Ecco cosa abbiamo trovato a Pane e pomodoro mentre ero in spiaggia col mio nipotino e altri bambini che ci giocavano sopra. Non c’era nessuno a cui dirlo, a cui chiedere di rimuoverla. C’è uno stato di degrado a Pane e pomodoro e la pulizia non viene effettuata in maniera appropriata se in piena mattinata troviamo siringhe sulla sabbia”, denuncia una bagnante.