Incidente a Bari, auto si ribalta in via Nicolai

Per cause in corso di accertamento due auto, una smart e una jeep, si sono scontrate all’incrocio tra via Ravanas e via Nicolai. L’impatto è stato così forte che la Jeep si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle due auto. La conducente della Smart ha sfondato il parabrezza. Tre i feriti. Sul posto la polizia locale.