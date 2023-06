Mercati aperti anche la sera in estate: il calendario

Per il mese di luglio e agosto durante questa estate i mercati rionali di Bari saranno aperti anche durante la sera: sono previste 5 date a luglio e 5 ad agosto dal 3 al 7 luglio e dal 7 all’11 agosto.

Di seguito il calendario:

LUGLIO

LUNEDI’ 03/07 mercato di VIA PORTOGHESE MARTEDI’ 04/07 mercato VIA VACCARELLA (CARBONARA) e PALESE MERCOLEDI’ 05/07 mercati di SANTO SPIRITO, TORRE A MARE e JAPIGIA GIOVEDI’ 06/07 mercato VIA SALVEMINI VENERDI’ 05/07 mercato di VIA DERIBERA (quartiere SAN PAOLO)

AGOSTO

LUNEDI’ 07/08 mercato di VIA PORTOGHESE MARTEDI’ 08/08 mercato VIA VACCARELLA (CARBONARA) e PALESE MERCOLEDI’ 09/08 mercato SANTO SPIRITO, TORRE A MARE e JAPIGIA GIOVEDI’ 10/08 mercato VIA SALVEMINI VENERDI’ 11/08 mercato di VIA DERIBERA (quartiere SAN PAOLO)