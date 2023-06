Quanti giorni servono per visitare il Botswana

Una settimana è il minimo indispensabile, ma meglio avere a disposizione ancora più giorni: le attrazioni da non perdere sono moltissime

Una delle mete più indicate per gli amanti delle vacanze nella natura è senza dubbio il paese del Botswana, uno dei territori più ricchi di biodiversità dell’Africa australe. Il Botswana può vantare molti parchi nazionali dal patrimonio faunistico unico, tra felini, elefanti, ippopotami e una varietà enorme di uccelli. Per visitare tutte le bellezze di questo paese ai confini del Sudafrica servono diversi giorni: una vacanza lampo non è certamente l’ideale.

Naturalmente a seconda del tempo che si ha a disposizione è possibile trascorrere nel Botswana anche un periodo breve e limitare gli spostamenti selezionando solo alcune attrazioni; tuttavia, come confermano i viaggi proposti dalle agenzie attive nel settore, ad esempio quello presente nel sito Stograntour.com, per una vacanza completa in questo Paese sono necessari almeno 14/15 giorni.

Vediamo cosa possiamo ammirare nel Botswana e quanto tempo richiede visitare ogni attrazione.

Cosa visitare in Botswana (e quanti giorni ci vogliono)

Come accennato, il Botswana è un paese davvero ricco di luoghi bellissimi, a cominciare dal

Delta dell’Okavango, un capolavoro della natura e un santuario per la fauna selvatica. Servono almeno 3 giorni – meglio 4 – per visitare una delle perle del Botswana.

Il Parco nazionale di Chobe offre ai turisti l’emozione di osservare alcuni degli animali iconici del continente africano: elefanti, leoni, bufali e ippopotami. Questo parco, considerato uno dei più belli non solo del Botswana, ma di tutta l’Africa, è famoso perché ospita la più grande popolazione di elefanti di tutto il continente (circa 120mila). Il parco è suddiviso in tre aree: il Serondela, che si affaccia sul fiume Chobe e che permette di osservare coccodrilli e ippopotami, il Savuti, la zona più ostica da attraversare, popolata dai grandi felini africani (leopardi, leoni e ghepardi), e il Linyanti, al confine con la Namibia, in cui è possibile ammirare antilopi, sciacalli, leoni, leopardi e, ovviamente, elefanti. Molto varia anche la vegetazione.

Per visitare il Chobe National Park, servono almeno 3-4 giorni.

La riserva del Kalahari Centrale, il Central Kalahari Game Reserve, è un’area desertica che offre un’esperienza emotivamente molto forte. Oltre agli animali tipici dell’Africa, tra cui troviamo anche i leoni dalla criniera nera e moltissime specie di uccelli (astori canori, aquile, storni, ghiandaie…), possiamo osservare le dune rosse e incontrare i San, popolazione autoctona di questa parte del Botswana. Per godersi appieno questa esperienza sono necessari circa 2-3 giorni.

La riserva del Moremi, che si trova nel Delta dell’Okavango, è conosciuta per gli animali selvatici: gli onnipresenti elefanti, leoni, leopardi, ma anche gli affascinanti rinoceronti bianchi, e ancora una moltitudine di uccelli, poi bufali, giraffe, iene, sciacalli, zebre e impala. Anche la riserva di caccia del Moremi richiede una visita di almeno 3 giorni.

Chiudiamo la breve carrellata con la riserva naturale di Mashatu, altro paradiso di flora e fauna, che offre un paesaggio variegato, con praterie, foreste pluviali, colline, paludi. Non è da meno la varietà faunistica: giraffe, antilopi, struzzi e l’uccello-simbolo del Botswana, l’otarda kori, vivono in questa regione, così come il leopardo, uno dei “big five” africani. Anche la riserva richiede una visita di un paio di giorni.

Quanto tempo richiede spostarsi da e per il Botswana?

Molti turisti che hanno visitato il Botswana consigliano di prendere il volo per Johannesburg e poi spostarsi in auto: i costi si riducono e, in ogni caso, le strade del Botswana permettono di viaggiare in relativa comodità. Naturalmente, questo richiede giorni supplementari di vacanza, da mettere in conto quanto si decide di partire per un paese lontano come il Botswana

In conclusione

Quanti giorni servono per visitare il Botswana? Detto che tutto dipende da cosa si vuole visitare, da quanto ci si vuole spostare all’interno del paese e dal mezzo utilizzato, per visitare un paese come il Botswana servono non meno di 14-15 giorni. Ancora meglio sarebbe avere a disposizione una ventina di giorni, mentre in 5-7 giorni difficilmente si riuscirà a visitare tutto quello che di buono offre questo paese.