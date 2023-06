Tragico incidente tra due auto in Salento, muore 22enne

Una giovane di 22 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla provinciale 109 che collega San Pancrazio salentino a Torre Lapillo , marina di Porto Cesareo. Due le auto coinvolte, una Mercedes Gle 350 con quattro persone a bordo e una Fiat Grande Punto condotta dalla vittima, una 22enne di Copertino, Syria Diletta Lanzieri. I quattro occupanti della Mercedes, tra cui un bambino, sono rimasti feriti.

Ancora da chiarire le cause dello schianto che ha ridotto le due auto ad un groviglio di lamiere, come riporta l’Ansa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Francavilla Fontana e Veglie. Le due squadre hanno prestato prima soccorso insieme al personale del 118 e successivamente hanno messo in sicurezza le auto e l’intera zona.