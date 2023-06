Trenitalia, Lecce-Bari: tutte le novità del regionale Prime

Il collegamento Prime del Regionale di Trenitalia sulla linea Lecce-Bari si arricchisce di una fermata. Da ieri 11 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo di Trenitalia, il treno veloce POP Lecce–Brindisi–Bari Centrale si ferma anche a Monopoli, impiegando complessivamente un’ora e 25 minuti per percorrere la tratta. All’andata partenza da Monopoli alle ore 8.20 con arrivo a Bari Centrale alle ore 8.45 e al ritorno partenza da Bari Centrale alle ore 17.45 con arrivo a Monopoli alle ore 18.08.

“Il regionale Prime, attivo dallo scorso dicembre, è stato fortemente voluto dai pendolari per un collegamento veloce Lecce-Bari – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Una tratta sulla quale insistono altri centri che mobilitano lavoratori e studenti e Monopoli è uno di questi. La priorità della Regione nel promuovere questo collegamento è garantire soprattutto rapidità, con treni moderni e confortevoli. Con il nuovo orario estivo Trenitalia, uno dei gestori dei servizi di TPL regionale, ha risposto all’esigenza della Regione di potenziare i collegamenti intermodali ferro/gomma verso le città capoluogo e le città a maggiore attrattività turistica, non solo città d’arte ma città di mare e spiagge in tutto il territorio pugliese. La nostra priorità è offrire un servizio di TPL che sia una valida e affidabile alternativa all’auto privata, meno inquinante e più rilassante”.