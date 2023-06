Aifa ritira un lotto di una nota pillola contraccettiva

Con apposito provvedimento, l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica, ha disposto, il ritiro, a scopo cautelativo, di un lotto di una nota pillola contraccettiva. Nel dettaglio si tratta del medicinale “YAZ 0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al” AIC n. 044093019, lotto n. WEW2BS D scad.01/2027, della ditta GMM Farma Srl con sede dell’azienda a Nola in provincia di Napoli alla via Interporto Campano lotto C, A1. È stato infatti riscontrato la presenza del foglio illustrativo di altro medicinale. Il ritiro, è stato disposto a scopo cautelativo, ai sensi dell’art 70 del D. L.vo 219/2006 ed a seguito della segnalazione della ditta, concernente probabile errato posizionamento del blister all’interno del wallet. La ditta GMM Farma Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. YAZ è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza. Ciascuna delle 24 compresse rosa chiaro rivestite con film contiene una piccola quantità di due diversi ormoni femminili, il drospirenone e l’etinilestradiolo. Le 4 compresse bianche rivestite con film non contengono principi attivi e sono anche chiamate compresse placebo. Le pillole contraccettive che contengono due ormoni sono chiamate pillole combinate.