Bari, addio ad Alessandro Ambrosi: aveva 71 anni

Addio a Sandro Ambrosi, presidente della Confcommercio Bari e della Camera di Commercio di Bari. Aveva 71 anni. È morto dopo una lunga malattia. Nato a Bari nel 1952, laureato in Scienze dell’Informazione all’Università degli Studi di Bari. Era il Presidente del CdA Nuova Fiera del Levante di Bari, Vice Presidente di Unioncamere Puglia, Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari, Presidente di EBITER Bari.

Ha iniziato nel campo dell’informatica per poi avviare diverse attività nei settori alimentare, ristorazione e commercio al dettaglio di abbigliamento.

Attento alle tematiche digitali e ambientali, amante del mare e dello sport con trascorsi agonistici nel basket.

Tanti erano stati i messaggi di vicinanza nel corso dell’ultima fiera del levante quando Ambrosi non ha potuto partecipare proprio per le sue condizioni di salute. Che si sono aggravate sempre più fino alla morte questa sera.

Il cordoglio del sindaco Antonio Decaro

“La scomparsa di Sandro Ambrosi ci addolora profondamente. Alla sua famiglia va il cordoglio e l’abbraccio caloroso di tutta la città. Tante esperienze avremmo dovuto vivere ancora insieme, come tanti sono i progetti che avevi in serbo per la nostra città. Troppo presto ci ha lasciato Sandro Ambrosi, imprenditore, cittadino, appassionato di Bari e della baresità. Non dimenticheremo il suo impegno in favore dello sviluppo economico del tessuto locale e, negli ultimi anni, per il rilancio della Fiera del Levante. Proprio alla fiera ha dedicato gli ultimi mesi del suo lavoro e della sua vita. A lui va il nostro grazie per il tempo e la passione che ha dedicato alla nostra città”.

Il cordoglio del presidente Michele Emiliano

“Capitano mio capitano. Voglio salutarti così Sandro, come ho sempre fatto, amico mio. Sul campo di basket, come nella vita, sei stato un compagno di strada forte, esemplare, generoso, capace, che ha sempre messo passione e talento al servizio della squadra, che si chiamasse Cus Bari, Camera di Commercio o Fiera del Levante.

Nei tanti prestigiosi ruoli che hai ricoperto, e ne ho citati solo alcuni, hai contribuito in modo straordinario al progresso della tua amata terra. Mi mancherai”. È il messaggio di cordoglio del Presidente della regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa di Alessandro Ambrosi. “A Rosanna, ai suoi meravigliosi figli e a tutti i suoi cari il mio abbraccio fraterno”.