Estate ancora incerta, in arrivo l’ex ciclone Oscar

L’Italia è pronta a celebrare l’estate? A quanto pare no. Nelle prossime ore, infatti, il tempo sarà destinato a subire un parziale peggioramento per l’arrivo di forti rovesci anche temporaleschi che potranno colpire alcune regioni del nostro Paese. La settimana si apre con il rischio di forti temporali in particolare sull’arco alpino (e vicine pianure del Nord Ovest) e su buona parte del Centro-Sud a causa dell’ingresso di aria fredda in quota che destabilizzerà non poco l’atmosfera, con la possibilità pure di locali grandinate tra pomeriggio e sera, specie su Lazio e Campania, ma possibili anche in Piemonte. Ma è da mercoledì 14 in avanti che l’ex-ciclone (simil Uragano) Oscar, in arrivo dall’Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo andando ad interagire con correnti fresche in discesa dal Nord Europa e il caldo umido già presente sul nostro Paese. Rischia di rinvigorirsi un insidioso ciclone mediterraneo: si tratta di una delle configurazioni più pericolose per le nostre latitudini perché può causare eventi meteo estremi.

Lo sconquasso atmosferico sarebbe tale che, anche stavolta, nessuno dei due anticicloni (Azzorre e Africano) riuscirebbero a prendere il dominio del Mediterraneo: attenzione, non significa certamente che il meteo sarebbe sempre votato al maltempo ma all’instabilità sì, più o meno come quella con cui facciamo i conti ormai da giorni. Almeno fino al Solstizio d’Estate, 21 giugno, il tempo rimarrà incerto da nord a sud con temperature spesso 3-4 gradi inferiori alla norma di giugno.