Meteo, nuova allerta maltempo in Puglia: in arrivo temporali

Nuova allerta meteo sulla Puglia in cui, nonostante il caldo afoso, proseguono le giornate contraddistinte da pioggia. In particolare, secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino meteo della Protezione Civile, a partire dalle 8 di domani (14 giugno) e per le successive 16 ore, è prevista allerta gialla.

Più nello specifico, sono in arrivo piogge, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.