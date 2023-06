Puglia, il tricolore Acisport si prepara allo slalom dei trulli

Arriva l’estate del campionato Italiano Slalom ACI Sport 2023 che, dopo la tappa di Campobasso, concentra l’attenzione sull’appuntamento con lo Slalom dei Trulli, in programma il 24 e 25 giugno in Puglia sulla bella “panoramica” che da Monopoli conduce ad Alberobello. Si lavora alacremente per realizzare al meglio la competizione organizzata da Automobile Club Bari Bat insieme a Basilicata Motorsport ed inserita tra i “Grandi Eventi” sostenuti dalla Regione Puglia -Assessorato allo Sport.

“Siamo all’undicesima gara nazionale dello Slalom dei Trulli – dichiara Francesco Ranieri, presidente dell’AC Bari Bat- si svolgerà nel medesimo e splendido percorso considerato tra i più belli d’Italia. Confidiamo, come tutti gli anni, in una folta partecipazione di piloti che hanno da sempre apprezzato sia l’organizzazione che la gara molto tecnica. Come sempre dedichiamo grande attenzione alla sicurezza dei piloti e del pubblico”.

I “big” del circus tricolore non vedono l’ora di tornare sul tracciato di gara, molto veloce e insidioso, lungo 3500 mt scanditi da sedici barriere di rallentamento, con una pendenza media del 5,33% ed un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri e sarà da seguire con interesse la sfida ad alte temperature tra il campano Salvatore Venanzio, vincitore nel 2022 e recordman del percorso, il siciliano Michele Puglisi, vincitore nel 2021 e campione italiano in carica, ed i plurititolati Fabio Emanuele e Luigi Vinaccia. Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html, sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 12 del prossimo mercoledì 21 giugno.

In un tema di grande attualità, il Direttore dell’Ente Maria Grazia De Renzo annuncia per questa edizione una novità importante: “Abbiamo aderito alla campagna “Allénati contro la violenza sulle donne”, in quanto riteniamo che ogni istituzione debba dare il proprio contributo all’iniziativa, affinché si possa avere un cambio culturale che veramente porti a salvare le vite delle donne e di tutti coloro che possano essere vittime di violenza. Parlarne è la chiave di volta, e questo diciamo alle donne: parlatene”.

L’11esimo Slalom dei Trulli rientra quindi tra gli eventi del calendario dell’iniziativa promossa dagli assessorati al Welfare e allo Sport per tutti della Regione Puglia. La campagna, in collaborazione con i centri antiviolenza pugliesi, si propone di sensibilizzare le tante persone che praticano lo sport a livello agonistico e dilettantistico e di far conoscere i servizi e le attività che i centri antiviolenza realizzano nel proprio territorio.