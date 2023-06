Traffico illecito rifiuti in Puglia, cinque arresti

“Funziona a pieno regime la macchina di controllo ambientale e di collaborazione istituzionale che abbiamo messo su in questi anni di strenuo impegno come assessorato all’ambiente”. È il commento dell’assessore alla Sezione vigilanza ambientale, alla Procura e al Noe Anna Grazia Maraschio in seguito all’operazione sul traffico illecito di rifiuti che ha portato all’arresto di cinque persone.

Nel corso dei controlli sono stati trovati scarti di lavorazione della pelle abbandonati nelle campagne ed è stata inoltre individuata l’azienda che raccoglieva e smaltiva illecitamente i rifiuti. L’operazione, eseguita dal Noe di Lecce, coordinata dalla Procura antimafia, è partita da una segnalazione della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, nucleo di Taranto. “Il mio ringraziamento – ha proseguito – va alla dirigente e al personale della Sezione di Vigilanza ambientale della Regione, alla Procura, al Noe di Lecce a tutte le forze dell’ordine che hanno preso parte all’operazione”.

“In questi anni – prosegue infine Maraschio – insieme alla dirigente, abbiamo lavorato duramente per il rafforzamento e riorganizzazione dei nuclei di vigilanza ambientale allo stesso tempo l’operazione in questione sul traffico illecito di rifiuti dimostra l’efficace funzionamento dell’Accordo di Programma Quadro per la tutela ambientale, che la Regione Puglia ha rinnovato con le forze dell’ordine” – ha concluso.

L’operazione. Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Taranto, Brindisi, Matera e Bari, i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Napoli e della Sezione di Polizia Giudiziaria di Taranto, con il supporto in fase esecutiva dei colleghi delle Compagnie di Manduria (TA), Francavilla Fontana (BR), Castellaneta (TA) e Massafra (TA), hanno dato esecuzione a 5 provvedimenti cautelari personali degli arresti domiciliari ed ulteriori 20 provvedimenti tra reali e patrimoniali, emessi dall’ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I reati contestati sono di associazione per delinquere ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti speciali e discarica abusiva.

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura di Taranto, costituisce l’esito di una complessa manovra investigativa, condotta dal Nucleo Operativo Ecologico di Lecce unitamente ai colleghi della Sezione di Polizia Giudiziaria, del capoluogo jonico, focalizzata sul fenomeno degli abbandoni di rifiuti speciali su terreni siti in agro tarantino. La genesi delle indagini veniva occasionata, nel mese di luglio 2019, dal rinvenimento ad opera della Sezione di Vigilanza Ambientale – Regione Puglia – Nucleo di Taranto – di rifiuti pericolosi costituiti da ritagli e cascami di lavorazioni della pelle, abbandonati su terreni siti in agro tarantino e da successivi ulteriori rinvenimenti della stessa tipologia di rifiuti in altre aree dello stesso territorio. Le successive attività investigative condotte dalla P.G. operante, permettevano di ipotizzare quali fossero le aziende produttrici dei rifiuti, tutte operanti nella produzione di divani ed insistenti nelle aree industriali di Matera, Altamura e Gravina di Puglia.

Le prime informazioni testimoniali rese dai legali rappresentanti delle ditte interessate, hanno fatto emergere, sin da subito, la figura del principale indagato per il quale emergevano elementi tali da poterlo ritenere leader e fautore del traffico illecito di rifiuti da almeno 30 anni (come da conversazione telefonica intercettata dalla Polizia Giudiziaria). Sua sarebbe stata la promozione e l’organizzazione dell’associazione, sua ogni decisione in capo agli altri sodali. Lui infatti, tramite l’azienda individuale “Marpelle SNC”, si presentava alle società come titolare di un’azienda che avrebbe provveduto al recupero dei rifiuti speciali da loro prodotti, con un costo di smaltimento pari a 0,15 al kg. Lo stesso, dopo aver ritirato i rifiuti stoccati all’interno dei piazzali delle aziende, si faceva pagare in contanti o anche tramite bonifico emettendo a loro carico, in questo caso, fatture con causali false di pulizia del verde o dei piazzali così da consentire alle aziende di contabilizzare, si ritiene illecitamente, un costo sostenuto di fatto di gran lunga inferiore rispetto a ciò che avrebbero pagato smaltendo lecitamente (0,40 al kg).

Alla sua morte, il ruolo primario sarebbe stato assunto da altro indagato il quale, sebbene incensurato, si ritiene essere colui che reclutava la manovalanza ed al quale i lavoratori si rivolgevano per essere pagati. La serie di accertamenti investigativi di natura tecnica, costituiti in prima battuta dai convenzionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento (cc.dd. O.C.P.) e le successive attività di intercettazione telefonica ed ambientale, permettevano di ritenere individuati gli altri partecipanti l’associazione, delineandone la caratura criminale e l’apporto incontrovertibile al sodalizio. Numerosi sono i fotogrammi ed i video che immortalano le attività condotte e gli scambi di denaro tra i vari soggetti di volta in volta chiamati ad effettuare i trasporti ed i successivi sversamenti sui terreni o l’ammassamento dei rifiuti in capannoni nelle disponibilità del sodalizio.

Circa 3.000 (tremila) tonnellate (tre milioni di kg) sono state le quantità stimate di rifiuti smaltiti mediante attività di abbruciamento, interramento e occultamento in area agricole e capannoni industriali e che avrebbe consentito agli indagati di trarne un ingiusto profitto complessivo stimato in circa 550.000 Euro, basti pensare che a fronte di un costo sostenuto complessivamente stimato in circa 420.000 (quattrocentoventimila) euro di fatto se le medesime quantità fossero state lecitamente smaltite il costo stimato sarebbe stato di 1.150.000 (un milione e centocinquantamila) circa. Oltre ad eseguire 5 ordinanze di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, venivano altresì sequestrati 5 capannoni industriali, 1 area agricola ove i rifiuti sarebbero stati illecitamente smaltiti, nonché 6 mezzi utilizzati per il trasporto degli stessi. Inoltre la DDA disponeva il sequestro, finalizzato alla confisca obbligatoria, delle somme di denaro oggetto del presunto ingiusto profitto documentato in 100.000 euro circa, da effettuarsi sui conti correnti delle ditte.

L’odierna operazione si inserisce nella forte e concreta risposta che l’Arma dei Carabinieri, attraverso i numerosi Reparti per la Tutela Ambientale, fornisce nel contrasto alla criminalità organizzata ambientale e alla repressione dei reati ambientali e del traffico di rifiuti su tutto il territorio nazionale e comunitario. È d’obbligo rilevare che gli odierni indagati e destinatari della misura restrittiva, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.