Bari, addio a Sandro Ambrosi: i funerali in Basilica

Si terranno giovedì alle 18 in Basilica i funerali di Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari e della Nuova Fiera del Levante scomparso dopo una lunga malattia all’età di 71 anni. La camera ardente sarà allestita alla Camera di Commercio. In memoria di Ambrosi la famiglia ha chiesto invece dei fiori delle donazioni per Ail Bari e Admo Puglia, associazioni che seguono e sostengono i malati di leucemia e i donatori di midollo osseo.