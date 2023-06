Bari, ennesima aggressione in pieno centro: “Picchiati senza motivo”

Ancora un’aggressione ai danni di giovanissimi in pieno centro. La denuncia al sindaco Antonio Decaro. “Ma è possibile – scrive una cittadina – che i nostri figli non possano essere liberi di passeggiare per le vie di Bari? Ma è possibile che dobbiamo tenerli chiusi in casa dopo un inverno di studio? Ma è possibile che i nostri figli devono essere malmenati da bambini di 8/9/10 anni su piazza del Ferrarese senza alcun motivo, senza alcuna reazione, senza aprire bocca? Ma dove viviamo? Nella giungla?”.

L’appello è al primo cittadino, dato che quella denunciata non è l’unica aggressione che si è verificata nel giro di pochi giorni in pieno centro. “Antonio Decaro ma è possibile che non si può fermare questo schifo? Non è il primo caso e non sarà l’ultimo se non si trova una soluzione a questo problema. Io non accetto che mio figlio, mio nipote o qualsiasi altro bravo ragazzo non possa passeggiare liberamente per le vie della sua città”.