Bari, l’addio ad Ambrosi dai commercianti di via Manzoni: “Unico”

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari. Tra questi anche quello di Patrizia Lucamante, presidente dell’associazione Commercianti di via Manzoni e dintorni e presidente di Federmobili/Confcommercio. “Un sentito ringraziamento al nostro presidente Alessandro Ambrosi da parte mia e da tutti gli associati e commercianti della strada con i suoi dintorni in questione. Era un uomo “leader, speciale e unico” che ha lavorato per noi fino alla fine dei suoi giorni per migliorare un commercio di vicinato e per il progetto di riqualificazione della strada storica via Manzoni”.