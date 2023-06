Bari, sindacati scendono in piazza “in difesa della sanità pubblica”

I sindacati scenderanno in piazza in difesa della sanità pubblica. Il 15 giugno sul lungomare Nazario Sauro davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up e Intersindacali Medici si riuniranno, come loro stessi precisano, per “manifestare tutto il loro dissenso e la grande delusione su una serie di questioni rimaste in sospeso e senza risposta”.

In particolare i sindacati vogliono risposte dalle istituzioni sul rifinanziamento del fondo sanitario nazionale; piano straordinario delle assunzioni in sanità; Riorganizzazione del sistema sanitario regionale; Riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza; Potenziamento della medicina territoriale; Liste d’attesa e tariffe delle prestazioni aggiuntive; Piano di riordino della spesa sanitaria; Sblocco delle assunzioni e degli incarichi di struttura; Sblocco delle stabilizzazioni; Sblocco della spesa delle sanità service; Pagamento del premio covid; Avvio dei concorsi ex art. 13 “Decreto Bollette”; Sblocco della contrattazione integrativa; Preintese riabilitazione ex art. 26.

“Oggi – precisano le sigle sindacali – il diritto alla salute dei cittadini è strettamente intrecciato al destino professionale di tutti gli operatori sanitari del Ssn. Perciò la battaglia in difesa della sanità pubblica è la battaglia di tutti. Solo se saremo uniti potremo vincerla”.