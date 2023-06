Battiti Live a Bari, sosta gratuita per residenti centro storico

La città si prepara al concerto del Battiti Live in programma i prossimi 21, 24 e 25 giugno sul lungomare Imperatore Augusto. Per questa ragione, già negli scorsi giorni, con apposita ordinanza la Polizia locale ha previsto una serie di limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento dell’evento. In occasione del concerto però, come da integrazione delle direttive della Direzione Generale del Comune di Bari, è stato predisposta, a sostegno dei residenti del Borgo Antico in possesso di regolare pass “ZTL” o “ZSR-D”, cui saranno limitate le aree di sosta riservate sul lungomare cittadino, la sosta gratuita dalle ore 00:01 di mercoledì 14 giugno alle ore 24:00 di mercoledì 28 giugno 2023, nelle aree di sosta automatizzate del lungomare Vittorio Veneto – Lato terra (FBN) e Pane e Pomodoro. Inoltre, i possessori dei suddetti pass potranno sostare liberamente in tutte le zone a sosta regolamentata, tranne che negli stalli delle aree a pagamento per tutti.