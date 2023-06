Come utilizzare l’analisi statistica per fare scommesse sportive migliori

L’analisi dettagliata delle scommesse sportive è il pane quotidiano del tipster di successo.

Poiché le scommesse sportive offerte da Sportaza: https://sportaza.com/it/sport sono numerose, è importante trovare eventi che offrano valore e ottime quote di scommessa. Quando si analizzano le scommesse, si valuta un evento sportivo e i possibili risultati. Il confronto con le quote delle scommesse mostra come i bookmaker valutano l’incontro.

Questo articolo spiega le basi dell’analisi delle scommesse sportive. Di conseguenza, imparerete a valutare le informazioni sulle scommesse.

Come funziona l’analisi delle scommesse sportive

Pensate a un sito di scommesse o a un exchange come a un venditore in cui potete acquistare la possibilità di vincere denaro con ogni scommessa. Non tutte le opportunità di scommessa sono uguali e non tutti i prezzi sono interessanti. Grazie alle quote di scommessa, i prezzi tra i vari bookmaker possono essere confrontati con relativa facilità. Per capire il valore delle scommesse sportive, tuttavia, è necessario valutare la probabilità. Questo può essere illustrato con l’esempio delle scommesse sul calcio.

Una partita tra due squadre ha tre possibili esiti: vittoria in casa, vittoria in trasferta e pareggio. Tuttavia, difficilmente queste hanno la stessa probabilità, poiché la forza delle squadre è diversa. La conoscenza minima necessaria per scommettere è la comprensione delle regole sportive e del funzionamento di ogni campionato. In pratica, però, per poter valutare una partita è necessario sapere molto di più, tra cui le squadre e i giocatori, la loro forma attuale, le formazioni, le tattiche dell’allenatore, l’importanza della partita, gli infortuni, le sospensioni e i precedenti incontri testa a testa. I tipster professionisti studiano il maggior numero di informazioni possibili su come le squadre si sono comportate di recente, su quante volte hanno vinto in trasferta o in casa e su quali sono i loro punti di forza e di debolezza.

Uso delle statistiche per l’analisi delle scommesse

A seconda del sito di scommesse utilizzato, è possibile visualizzare le statistiche complete e talvolta anche scaricarle. Nel calcio, i risultati passati nei campionati più importanti sono uno strumento utile per valutare una squadra e fare dichiarazioni sulle scommesse sportive future. Quando si analizzano gli incontri, il primo passo è studiare il confronto testa a testa tra i due avversari.

Quali dati sono fondamentali per le scommesse sul calcio?

Gol segnati e subiti a partita (in casa e in trasferta).

Vittoria, sconfitta, pareggio, risultato a metà tempo e risultato a tempo pieno (casa/fuori casa).

Risultato esatto.

Tiri in porta.

Salva.

Cartellini gialli e rossi.

Falli.

Come si può notare, nel calcio, come nella maggior parte degli sport, c’è una grande quantità di statistiche che si possono studiare e valutare nell’analisi delle scommesse sportive. Con le informazioni disponibili, è possibile stimare le probabilità dei diversi esiti di un evento sportivo.

In definitiva, le statistiche a cui puntare dipendono sempre dallo sport in questione. Nel tempo, i tipster professionisti riescono a trovare il giusto equilibrio tra la forma attuale dei giocatori o della squadra e gli eventi storici. Quando si valuta una probabilità c’è sempre un certo margine di errore e non si può escludere completamente il caso. Valutare obiettivamente ciò che è importante per l’incontro in corso. Il risultato di una partita di vecchia data tra due squadre nazionali dovrebbe forse essere meno importante della forma attuale e dei successi recenti. Tenete presente che nessun bookmaker calcola le quote delle scommesse basandosi esclusivamente sulla reale probabilità di vincita.

Nel calcolo delle quote, questo valore teorico porta alle cosiddette quote di scommessa “corrette”. Le scommesse sportive sono considerate vantaggiose se le quote calcolate sono inferiori a quelle del bookmaker. Si tratta di una scommessa di valore. Per calcolare la “probabilità di scommessa equa”, dividere 1 per la probabilità e moltiplicare per 100. Esempio per una probabilità dell’80%: 1 ÷ 80 × 100 = 1.