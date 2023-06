Funerali Berlusconi, in tanti a Milano per l’ultimo saluto

Si sono da poco conclusi i funerali dell’ex Premier Silvio Berlusconi. Una folla di cittadini ha riempito gli spazi interni ed esterni del Duomo di Milano. In prima fila i parenti più stretti al fianco della compagna Marta Fascina. Tra i presenti anche la conduttrice Maria De Filippi, vestita di bianco in onore dell’ex premier. La salma di Berlusconi sarà cremata, le sue ceneri saranno poi collocate nel mausoleo di famiglia situato nella villa di Arcore.

Non sono mancate le proteste da parte di alcuni cittadini in particolare di una donna che, durante i funerali, ha contestato l’ex premier presentandosi con la maglietta “Non sono in lutto”, stringendo in mano un libro di Giovanni Falcone. L’Italia era infatti divisa sulla proclamazione del funerale di Stato: sui social, nelle ultime ore, si è diffusa la campagna promossa da alcune associazioni antimafia “Funerali di Stato? Non in mio nome”.

Foto screen video