Incidente sulla Putignano-Turi: ferito 34enne

Grave incidente sulla Putignano- Turi. Per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata. Un uomo, un 34enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Sul posto Anas, 118 e vigili del fuoco. Il ferito è stato estratto dalle lamiere, l’auto era completamente distrutta. (foto vivilastrada)