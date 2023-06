Nessuna tregua dal maltempo, dopo l’allerta gialla di ieri, valida per tutta la giornata di oggi, in Puglia è stata diramata allerta arancione. È quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile. In particolare, a partire da mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

Foto repertorio