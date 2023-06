Starbucks a Bari, scelta la sede: ecco dove sarà

Starbucks, la nota catena di caffè statunitense è pronta a sbarcare nel capoluogo pugliese: la nuova sede sarà in via Argiro, al civico 112. Si tratta di una strada importantissima per il commercio Barese, la nota catena andrà infatti ad arricchire un’offerta già ben assortita. Ancora non è chiara la data dell’inaugurazione. Starbucks, negli scorsi mesi, aveva lanciato alcune offerte di lavoro riguardanti il personale.

L’azienda, a marzo scorso, aveva fatto sapere che i tempi per l’arrivo a Bari erano lunghi ma una volta selezionato il personale all’interno di uno store già esistente in Italia e in aula, tramite il supporto di un team esperto, la strada verso l’apertura della catena di caffè nel capoluogo pugliese sarà sicuramente maggiormente spianata.