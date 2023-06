Asili nido, a Bari le tariffe restano invariate

Su proposta dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la giunta ha approvato oggi le tariffe della retta mensile relative al servizio offerto dagli asili nido comunali per l’anno educativo 2023-24. Il provvedimento stabilisce che la retta mensile per gli utenti sarà pari all’1% del reddito ISEE, con un corrispettivo massimo di € 400. “Durante quest’ultimo anno abbiamo assistito a un importante aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, come nel caso degli alimenti, che ha determinato inevitabilmente anche un incremento del costo del servizio per il Comune – commenta Paola Romano -. Una crescita, seppur minima, che sarebbe dovuta ricadere sulle famiglie. Tuttavia abbiamo pensato di non far ricadere il peso di questi costi sui nuclei familiari che, secondo i dati della Banca d’Italia presentati alcuni giorni fa, sappiamo essere in difficoltà per una serie di congiunture, compresa l’inflazione. Per questo, con questa delibera e grazie alla collaborazione tra le ripartizioni Bilancio e Politiche educative, abbiamo previsto l’azzeramento dell’aumento delle tariffe. Nei prossimi giorni pubblicheremo il bando per l’iscrizione dei piccoli agli asili nido confermando, anche per il prossimo anno, le tariffe tra le più basse d’Italia, il tempo prolungato gratuito sino alle 18 e il servizio estivo in programma nel mese di luglio”.

Per il prossimo anno, inoltre, la giunta ha confermato i seguenti criteri di esonero e/o riduzione dal pagamento della tariffa: