Bari, Berlusconi ricordato in Consiglio. Ma in due escono dall’aula

Il consiglio comunale di oggi è iniziato con un minuto di silenzio per Sandro Ambrosi, presidente della Camera di commercio di Bari. Antonio Ciaula, in lizza a Fratelli d’Italia, ha poi chiesto un minuto di silenzio anche per Silvio Berlusconi, il politico e imprenditore morto il 12 giugno scorso. L’aula ha reso omaggio all’ex premier. Solo Italo Carelli e Alessandra Simone, nei banchi dei Cinque stelle, hanno disertato la commemorazione a Berlusconi e sono rientrati solo in seguito al minuto di silenzio.