Bari, sospette polpette avvelenate: il Comune ordina controlli

Ci sono sospette esche in via Almirante 19, a Santo Spirito e il comune corre ai ripari. Nelle more di ricevere gli esiti degli ulteriori accertamenti da parte dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, saranno installati appositi avvisi per segnalare ai proprietari di cani e di gatti che l’area potrebbe essere a rischio. Il sindaco ha inoltre disposto che la polizia locale provveda ad accertamenti su quanto accaduto per risalire al responsabile dell’eventuale abbandono di esche o bocconi avvelenati. L’Amiu dovrà infine provvedere alla bonifica della località interessata se, dalle risultanze delle analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, si confermi il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive nelle esche o bocconi. La bonifica dovrà essere effettuata con l’ausilio della Polizia Locale – Settore Polizia Giudiziaria.