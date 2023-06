“In giro a Bari con un cane morto”: l’appello per fermare l’uomo

In giro con un cane morto. Forse la chihuahua scappata nei giorni scorsi. La denuncia è del Nogez Bari, Comando provinciale guardie ecozoofile, che ha pubblicato un post sui social lanciando un appello per cercare un uomo che se ne andrebbe in giro con un cane morto.

“Nei giorni scorsi – si legge nel post – è scappata, per la paura dopo un forte rumore (un fuoco d’artificio), una chihuahua, nel pieno centro cittadino. Abbiamo ricevuto varie segnalazioni di avvistamenti fino all’amara scoperta di un video dove si vede chiaramente un giovane uomo che trascina il corpicino della cagnolina, riconosciuta dal guinzaglio rosso ancora attaccato al collare al momento della fuga. Nel primo pomeriggio di oggi abbiamo indagato sull’accaduto e circoscritto la zona dove è stato filmato l’uomo (che andava su via De Rossi, dall’ang. di via Garruba, verso Corso Italia). Chi ha filmato ha subito allarmato anche le forze dell’ordine. Si hanno sospetti sull’uomo ma al momento non possiamo confermare l’identità. Chiediamo a chiunque abbia ulteriori notizie di renderle note agli organi preposti affinché il colpevole venga punito”. Tantissimi i cittadini che si sono mobilitati per ricercare l’uomo. Sta indagando anche la polizia locale.