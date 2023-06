Olimpiadi di matematica, Bari premia il suo campione

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale a Samuel Stripoli, lo studente barese quattordicenne del Liceo scientifico Scacchi che per il secondo anno consecutivo è stato insignito del titolo di campione italiano di calcolo mentale, raggiungendo anche le semifinali delle Olimpiadi di matematica. “Oggi sono particolarmente felice di incontrare Samuel – ha commentato Decaro – per consegnargli questa targa a nome della città, in segno di orgoglio per i suoi successi e il suo innato talento. Coltivare giovani menti, tutelarne la crescita, seguirne i passi nel mondo della scuola e nella vita significa avere a cuore il futuro di tutti noi. Samuel ha la fortuna di aver scoperto prestissimo la sua naturale predisposizione alla logica e al calcolo mentale, una condizione che lo porta a essere un passo avanti a tutti considerato che in genere a 14 anni nessuno sa ancora di cosa è capace e cosa desidera davvero per il proprio futuro. Per questo sono convinto che il futuro di Samuel – che sogna di diventare un astronauta – gli sorriderà, perché bisogna saper sognare in grande e lavorare duramente perché quei sogni si realizzino, e Samuel si impegna a fondo in tutto ciò che fa, con costanza e passione, due qualità fondamentali per raggiungere i propri obiettivi”.

Di seguito il testo inciso sulla targa

A Samuel Stripoli

giovane talento matematico, appassionato di logica e di calcolo mentale,

per i successi già raggiunti e perché possa realizzare i suoi sogni più arditi

grazie all’impegno e alla tenacia che lo animano,

portando ancora in alto il nome della nostra città.

La città di Bari

con orgoglio.