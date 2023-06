Sentenza sulla strage dei treni, i parenti: “Vergogna”

“È una vergogna”. “Non è giustizia questa: li avete uccisi due volte”. “Non si vergognano? Ne sono morti 23”. “Come fanno a dormire la notte?” Sono le parole di alcuni familiari delle 23 vittime del disastro sulla tratta a binario unico tra Andria e Corato il 12 luglio di sette anni fa dopo la lettura della sentenza che ha condannato due persone e ne ha assolte 14. Alle prime assoluzioni in aula, alcuni dei familiari sono scoppiati in lacrime, altri sono rimasti impassibili come Giuseppe Bianchino, papà di Alessandra morta a 29 anni. “Non è una sentenza giusta”, ha detto in lacrime Anna Aloysi, sorella di Maria morta nel disastro. Ne dà notizia l’Ansa.