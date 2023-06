Turista salvato nelle acque nel Brindisino, aveva avuto un malore

Lo scorso mercoledì 14 giugno un uomo di 44 anni originario di Milano veniva tratto in salvo da un’unità navale della Guardia di Finanza nelle acque antistanti la costa ostunese di Costa Merlata. Il turista si trovava in mare a bordo della propria imbarcazione e, tuffatosi in acqua per un bagno refrigerante, veniva colto da un improvviso malore. Dopo alcuni minuti l’uomo non riusciva più a raggiungere il proprio natante, nel frattempo allontanatosi per la corrente marina e, con il sopraggiungere della spossatezza per lo sforzo, a stare a galla; il suo scafo nel frattempo era in balia della corrente e del forte vento, sotto gli occhi allarmati dei bagnanti che osservavano la scena impotenti. Il B.S.O. (Battello di Servizio Operativo) 104 Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, impiegato nel presidio delle coste e delle acque territoriali per contrastare i traffici illeciti via mare, provvidenzialmente sopraggiungeva in prossimità del malcapitato, ormai decisamente lontano dalla propria imbarcazione. Soccorso e sollevato a bordo, i militari appuravano che l’uomo era cosciente ma esausto e in forte stato di shock e per questo veniva accompagnato presso il porto di Villanova per consentire l’intervento del personale sanitario. I finanzieri di seguito provvedevano a recuperare l’imbarcazione prima che la stessa si infrangersi sulla scogliera, scongiurando così un danno ambientale, nonché un sicuro pericolo per gli altri bagnanti.