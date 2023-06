Bari, al San Nicola l’Italia affronterà Malta

Sarà lo stadio San Nicola di Bari ad ospitare sabato 14 ottobre (ore 20:45) Italia-Malta, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. Negli 11 incontri disputati nel capoluogo pugliese gli Azzurri hanno collezionato 9 successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell’ultima amichevole giocata nel settembre 2016. Nel Final Bid Dossier di candidatura della FIGC consegnato lo scorso aprile alla UEFA, Bari è tra le dieci città designate ad ospitare la fase finale di EURO 2032.

L’Italia, che lo scorso 26 marzo a Ta’ Qali ha battuto 2-0 Malta grazie alle reti realizzate da Retegui e Pessina, è attualmente seconda nel Gruppo C in compagnia della Macedonia del Nord e a tre lunghezze di distanza dalla capolista Inghilterra. Questa sera sono in programma Macedonia del Nord-Ucraina e Malta-Inghilterra mentre gli Azzurri, impegnati nelle Finali di Nations League, riprenderanno il loro cammino nelle qualificazioni europee a settembre: il 9 saranno di scena a Skopje contro la Macedonia del Nord, mentre il 12 affronteranno l’Ucraina allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

“Sarà per noi un onore tornare a ospitare la Nazionale italiana al San Nicola – dichiara il sindaco Antonio Decaro -. In questi mesi abbiamo lavorato insieme alla FIGC per questo appuntamento e oggi l’annuncio della partita, che vale per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024, rappresenta il risultato di una collaborazione solida che vede Bari tra le città in corsa per ospitare una tappa degli Europei nel 2032. La città, da sempre accanto alla nostra Nazionale, anche in questo caso non farà mancare la sua presenza e il suo sostegno. Bari è pronta a ospitare grandi eventi come questo e il San Nicola, dopo sette anni, tornerà a colorarsi di azzurro”.