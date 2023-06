Bari, cadavere scoperto sul litorale di Santo Spirito

Aveva 62 anni e lavorava in uno stabilimento balneare a Santo Spirito l’uomo trovato senza vita all’imbocco del porto di Santo Spirito, alla periferia nord di Bari. Immediatamente, sul posto, sono giunti, poco prima delle 10, i vigili del fuoco che, attraverso l’impiego dei sommozzatori, hanno provveduto al recupero del cadavere scoperto tra gli scogli. La vittima si chiamava Paolo Palmieri ed era di Bitonto. Secondo una ricostruzione della Polizia, l’uomo la scorsa notte sarebbe caduto accidentalmente in acqua, scivolando dalla scogliera, e a causa del maltempo e del mare mosso non sarebbe riuscito a tornare a riva.

Questa mattina il proprietario dello stabilimento ha ritrovato gli effetti personali del custode ma l’uomo non c’era e ha quindi chiamato la polizia che ha fatto partire le ricerche con l’aiuto dei vigili del fuoco e della guardia costiera. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà disposta l’autopsia.