Bari, giornata mondiale dei rifugiati: sit-in della comunità ucraina

Domenica 18 giugno dalle ore10.00 in corso Benedetto Croce, 130 (nei pressi della chiesa russa), l’Associazione “Uniti per l’Ucraina” ha organizzato un sit-in di protesta nei confronti dell’aggressione russa, in occasione della “Giornata mondiale dei rifugiati”.

Milioni sono gli ucraini che hanno lasciato il paese per rifugiarsi in altri paesi del mondo. Circa 200.000 sono quelli rifugiati in Italia e 4.000 solo in Puglia. La maggior parte sono donne e bambini e sono proprio questi ultimi a pagarne pesantemente le conseguenze.

“Vogliamo mantenere alta l’attenzione della comunità internazionale nei confronti della drammatica guerra che la russia ha deliberatamente voluto nei confronti dell’Ucraina – ha sottolineato la presidente dell’Associazione “Uniti per l’Ucraina” Oksana Rohova Una aggressione che ha determinato, tra le tante drammatiche conseguenze, un esodo massiccio di donne e bambine in fuga dalle zone di guerra per poter continuare a vivere. Domenica, con il nostro sit-in pacifico nei pressi di un luogo simbolo quale quello della chiesa russa di Bari, vogliamo ricordare – in occasione della giornata mondiale dei rifugiati che si celebrerà il prossimo 20 giugno – non solo i rifugiati della nostra comunità ucraina, ma tutti i rifugiati di qualsiasi nazionalità che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa delle guerre. A tutti loro rivolgiamo l’invito ad unirsi a noi”.

Foto repertorio