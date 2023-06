Bari, il park and ride di Largo 2 Giugno attende ancora le telecamere

Si attendono ancora le telecamere nel park and ride di Largo Due Giugno, uno dei parcheggi più “insicuri” a causa dei continui atti vandalici che si sono verificati negli anni passati. Per questo, nell’ambito dei lavori da 2 milioni e mezzo di euro che il Comune ha avviato per ristrutturare l’area di sosta, l’amministrazione ha deciso di inserire anche ulteriori 35 telecamere al costo di 129mila euro. Ma gli impianti non sono ancora stati attivati.

I lavori complessivi hanno riguardato la rimozione di tutto l’asfalto presente sull’area di oltre 10.000 metri quadri, la realizzazione di percorsi viari interni monodirezionali per favorire l’accesso e la manovra ai 330 posti, rispettivamente 294 per le auto (6 dei quali destinati alle persone con disabilità), 18 stalli per motocicli e 18 per biciclette. Tutte le nuove pavimentazioni sono state realizzate garantendo la permeabilità del suolo e con masselli autobloccanti, di differenti colori per distinguere le aree di sosta da quelle di transito. Sono inoltre stati piantati 130 alberi ad alto fusto di diverse essenze, oltre 6.000 arbusti e circa 200 metri di siepe. Si è proceduto alla riorganizzazione degli accessi con ingresso su via della Resistenza e uscita in via della Costituente. Incompleto resta invece l’impianto di videosorveglianza.

L’ultimo atto del Comune risale a qualche giorno fa quando si è dato l’ok al nuovo quadro economico prevedendo un incremento di fondi per le nuove telecamere. Ma non ci sono ancora certezze sulle tempistiche. Si spera entro l’estate.