Incidente questa mattina a Bari in corso Alcide De Gasperi, all’altezza dell’imbocco con la SS16. Un’auto, per cause non ancor accertate, si è schiantata contro un semaforo, distruggendolo. I tre occupanti sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave. Sul posto la Polizia Locale e il 118, disagi per il traffico. Gli agenti invitano a prestare massima attenzione e moderare la velocità.

(Foto repertorio)