Bari, vandalizzati i giochi nel parco Rossani

I vandali non si fermano. E ad essere colpiti sono soprattutto i giochi dei bambini. L’ultima segnalazione arriva dal parco Rossani. “Sindaco, i soliti incivili hanno spaccato i giochi per bimbi piccoli al parco Rossani – denuncia un cittadino – ragazzi grandi che si siedono sulle altalene per neonati e le distruggono”. “Ma perché nessuno controlla, perché nessuno dei vigili presenti non ferma questi ragazzi? I nostri bambini si ritrovano ora senza giochi”, denuncia un’altra mamma. La scorsa settimana altre giostrine erano state distrutte nell’appena inaugurato parco Maugeri. (foto facebook)