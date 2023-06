Bari, a Palese in campo i 7 rioni: tutto pronto per il 50esimo torneo

Sabato 24 giugno alle ore 18.15, allo stadio comunale ‘Gioacchino Lovero’ di Palese, si darà il via alla 50° edizione del torneo rionale “San Michele Arcangelo”. Lo storico evento nato nel 1972, raggiunge quest’anno il mezzo secolo di storia. Il torneo venne ideato da Carluccio Mastrogiacomo, cittadino di Palese venuto a mancare qualche anno fa, e da Nicola Macina (anche lui scomparso lo scorso anno) con l’intento di occupare le afose giornate estive.

Il torneo è dedicato al Santo Patrono di Palese, San Michele Arcangelo. Si affrontano sette squadre in rappresentanza dei sette rioni che compongono Palese, oltre ad un’ottava compagine denominata “La Meskate” che accoglie tutti i cittadini che non hanno trovato spazio nel rione d’appartenenza. Il torneo si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 18 in poi.

“Siamo stati spesso paragonati al Palio di Siena per l’entusiasmo che si crea nei vari rioni di Palese – commenta il consigliere municipale Nicola Chieppa – con i quartieri che vengono addobbati con bandierine e per la sana rivalità che si crea tra i nuclei familiari partecipanti. Si crea una bellissima atmosfera anche sugli spalti dove vengono intonati cori e non mancano animazione e divertimento”.

Il torneo verrà presentato il 20 giugno a Palazzo di Città alla presenza del sindaco Antonio Decaro, del presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone e del presidente del quinto Municipio, Vincenzo Brandi. La direzione artistica è stata affidata ad Antonio Garofalo e Anna Rao di “Baresicapatosta”.