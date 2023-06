Bari, degrado e abbandono in corso Italia: arrivano le recinzioni

Degrado e abbandono in corso Italia, le Ferrovie Appulo Lucane sono pronte a recintare i portici. Lo ha deciso la stessa azienda con l’obiettivo di arginare le problematiche che riguardano la zona, spesso al centro di polemiche per via della presenza di accampamenti abusivi, ma anche di sporcizia e rifiuti.

Secondo quanto emerso in un articolo pubblicato su Repubblica Bari, l’azienda, prossimamente, “alzerà” un muro per evitare che quanto accade quotidianamente, possa diventare solo un ricordo. In particolare è prevista la costruzione di una recinzione alta più di due metri e barriere in new jersey. Una decisione che, dopo anni, potrebbe placare la rabbia dei residenti che spesso avevano protestato in merito alle condizioni della strada in questione.

Foto repertorio