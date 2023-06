Bari, i turisti bocciano Pane e pomodoro: “Sporca e insicura”

Pane e Pomodoro, la spiaggia simbolo della città, non convince i turisti. O meglio li convince a metà. Il lido, indicato nelle tante guide turistiche che ormai si occupano di Bari, come uno dei luoghi assolutamente da visitare è infatti giornalmente frequentato da stranieri. Si tratta di un posto caratteristico di Bari e facile da raggiungere perché nel pieno centro della città. Sono tanti quindi i visitatori giornalieri e sono numerosi anche quelli che dicono di essere stati “fortemente delusi” dalla loro esperienza sul lido. Ha lasciato l’amaro in bocca a molti la “sporcizia” di Pane e Pomodoro, ma anche la presenza di ladri.

E’ notizia solo di qualche giorno fa del ritrovamento nella acque del lido della carcassa di un topo. Una disavventura capitata ad una bambina di soli dodici anni che ha scatenato non poche polemiche. Molto frequenti sono anche le denunce dei cittadini sulla presenza di siringhe sulla sabbia. E quello dell’incuria della spiaggia è uno degli elementi che più hanno notato i turisti che hanno visitato il lido solo qualche giorno fa.

La recensione su Google di una turista russa lascia infatti ben poco all’immaginazione: “Era da tanto che non andavo su una spiaggia così sporca. L’unica spiaggia sabbiosa della zona e così trascurata come se non fosse stata pulita da mesi”. La segue un’altra: “Tanto potenziale, scarsa realizzazione. Il bar pizzeria era chiuso, bagni e fontanelle spesso malfunzionanti. Per essere la spiaggia di Bari da una pessima immagine della città”.

Ma non è tutto. Un altro turista tedesco dice di essersi sentito “fortemente deluso” dopo la visita a Pane e Pomodoro che non ha “niente a che vedere con una spiaggia”. Per un altro ancora: “Oggi Pane e Pomodoro è un posto squallido e poco curato”. “La spiaggia è piccola e sporca – chiarisce ancora un altro turista – la sabbia è piena di mozziconi di sigarette e altri rifiuti. L’unico pregio è di essere raggiungile a piedi”. Altri hanno lamentato poi la scarsità di servizi igienici, la presenza di bottiglie di plastica e spazzatura. E in tanti invitano altri turisti a “far attenzione ai propri effetti personali in quanto sul lido abbondano i ladri”

Ma esiste un’altra faccia della medaglia. Ci sono anche turisti entusiasti di Pane e Pomodoro dove dicono di aver trascorso “momenti indimenticabili”. C’è chi dice che le acque sono paragonabili a quelle delle Maldive. Per un altro turista poi Pane e Pomodoro è un “ottimo luogo di intrattenimento per famiglie, ragazzi e tutti coloro che vogliono fare sport, giocare a ping-pong, prendere il sole e chiacchierare amabilmente”. Entusiasta anche un’altra turista che sostiene che la spiaggia sia “molto bella. E anche sedersi lì a guardare i surfisti ha il suo fascino”. Incantevole per alcuni è il tramonto.