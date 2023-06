Bari, nella Cattedrale si ripete la magia del solstizio d’estate

Anche quest’anno, a Bari, si ripete la magia del solstizio d’estate con il consueto appuntamento in Cattedrale. “Nella Adorata Luce”, un omaggio a Giorgio Mazzanti, poeta e teologo pesarese scomparso nel 2021, per la regia di Marilena Bertossi, questo è il cammino proposto per questa edizione dalla Parrocchia Cattedrale di Bari per vivere in contemplazione, nell’occasione del 21 giugno, l’avvento della luce che porta alle nozze tra i due rosoni: il rosone della facciata da cui si proietta la luce del sole, intorno alle 17.10, per combaciare perfettamente con il rosone sul pavimento davanti l’altare maggiore.

Un poema nuziale quello di Giorgio Mazzanti, con i versi ispirati al Cantico dei Cantici, con voce di sposo e voce di sposa, affidate per la circostanza alla recitazione di Tiziana Nuzzo e Giuseppe Tagarelli, per introdurci all’evento “verso la luce / dello Sposo e della Sposa / che si cercano nelle nubi”. Un’attesa contemplativa, accompagnata da Giuseppe Scordari (Organo), Naomi Berrill (Violoncello e voce), Sara Accettura e Moritz Zavan Stoeckle (danzatori).

Per Mazzanti il cuore intimo e la finalità ultima dell’esistenza sono le nozze di Dio con l’umanità in forza dello Spirito Santo. Le nozze dei rosoni nella luce, nella Cattedrale di Bari, sono un ritrovarsi nella promessa, in festa: “danzate anche voi / dopo la valle della morte / fate festa anche voi / dopo i lutti e i lamenti. / Oh! Danzate, / danzate la festa del cuore / e la luce”. L’appuntamento è previsto per mercoledì 21 giugno, con ingresso alle 15.45, all’interno della Cattedrale di Bari