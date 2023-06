Bimba scomparsa a Firenze, via allo sgombero dell’ex hotel Astor

È in corso, in queste ore, lo sgombero dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato a Firenze, in via Maragliano, da cui sabato scorso è scomparsa Kata, la bimba peruviana di 5 anni che vive nel palazzo con la sua famiglia. Sul posto sono presenti numerose forze dell’ordine tra carabinieri, guardia di finanza, polizia e municipale.

Attualmente, la strada è bloccata al traffico. Il palazzo era stato occupato a settembre scorso, gli occupanti, tra cui donne, bambini, stanno lasciando l’ex hotel. Non si registrano disordini. Due giorni fa la famiglia della bimba, tramite il supporto del Comune, aveva lasciato l’ex Astor per trasferirsi in un alloggio messo a disposizione. L’obiettivo delle operazioni è quello di fare luce sulla scomparsa della piccola. Le indagini proseguono senza sosta, ma è ancora giallo. L’ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di un regolamento di conti tra bande relativi alla gestione all’interno dello stabile.

Foto Facebook