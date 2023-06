Bomba carta contro auto nel Foggiano, mezzo distrutto

Una bomba carta è esplosa nella notte vicino all’auto di un barista 26enne, incensurato, a Stornara, nel Foggiano. È accaduto la scorsa notte, in particolare poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Il mezzo, una Lancia Musa, è stata danneggiata dall’esplosione. Non ci sono feriti. Sul posto sono immediato l’intervento dei carabinieri che al momento sono al lavoro per risalire al colpevole tramite l’ausilio delle immagini di videosorveglianza. È esclusa, al momento, la pista legata alla criminalità organizzata.

Foto repertorio