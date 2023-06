Lecce, sequestrano e picchiano 21enne: due arresti

Prima lo hanno atteso sotto casa, poi lo hanno spinto in auto per portarlo in campagna dove, dopo averlo picchiato, lo hanno anche abbandonato. È accaduto nel leccese, in particolare a Nardò, vittima un 21enne. I fatti, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero avvenuti lo scorso 23 maggio, per via di un debito di droga da mille euro.

La polizia, dopo circa un mese di indagini, è riuscita a risalire a due dei tre presunti aggressori arrestati con l’accusa di sequestro di persona in concorso aggravato. Si tratta di un 28enne e di un 21enne. A far scattare le ricerche della vittima fu la mamma del ragazzo che ne denunciò la scomparsa. I due arrestati si trovano ora ai domiciliari, il terzo complice invece è ancora ricercato.